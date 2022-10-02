Ampute Futbol Dünya Kupası'nda ev sahibi Türkiye, A grubundaki ikinci maçında Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde Liberya'yla karşılaştı.

Türkiye 5-0 Liberya



Milli Takımımız, Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Liberya'yı yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. pic.twitter.com/CL4Go25V2k — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 2, 2022

Maça iyi başlayan Türkiye, Ömer Güleryüz'ün ceza sahası içinde topu yerden köşeye göndermesiyle 1-0 öne geçti.

#GOOLLL | Ömer Güleryüz çok klas vurdu! Liberya karşısında öne geçiyoruz! pic.twitter.com/rEK1PyIE5R — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 2, 2022

Ömer Güleryüz, 26. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti ve ilk yarı 2-0 Türkiye'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

#GOOLLL | Ömer'den yine nefis bir topuk vuruşu! Çok şık bir gol! Farkı 2'ye çıkardık! pic.twitter.com/knYZSYRu7R — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 2, 2022

İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren milliler, 30. dakikada Ömer Güleryüz ile bir gol daha buldu.

Maçın 36. dakikasında Muhammet Yeğen ve 45. dakikada Savaş Kaya ile fileleri havalandıran Türkiye, Liberya'yı 5-0 mağlup etti.

#GOOLLL | Bu kez Muhammet sahnede! Uzaklardan çok şık bir vuruş! 4-0 öndeyiz! pic.twitter.com/WsAmVmBGDZ — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 2, 2022

Ampute Futbol Milli Takımı, ilk maçında da Fransa'yı 3-0 yenmişti.

Milliler, A Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın saat 20.00'de Haiti ile karşılaşacak.

#GOOLLL | Rahmi'nin mükemmel vuruşunu Savaş tamamladı! Skor şimdi 5-0. pic.twitter.com/dNicBxAqM7 — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 2, 2022

[Fotoğraf: AA]

6 grupta 12 maç oynandı

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda heyecan gruplarda oynanan karşılaşmalarla sürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde devam eden turnuvanın üçüncü gününde 12 maç oynandı.

[Fotoğraf: AA]

Şampiyonada bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Arjantin-ABD: 3-1 - Polonya-Tanzanya: 2-1

Japonya-Kolombiya: 3-1 - Meksika-Almanya: 5-1

İspanya-Özbekistan: 0-3 - İrlanda-İran: 0-2

Brezilya-Fas: 2-0 - İngiltere-Endonezya: 3-0

Angola-Irak: 4-1 - İtalya-Uruguay: 2-1

Haiti-Fransa: 6-0 - Türkiye-Liberya: 5-0

[Fotoğraf: AA]