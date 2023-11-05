Sivas'da kazanan çıkmadı

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayan müsabakada hakem Burak Pakkan yönetti.

Sivas'ta oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Sivasspor bu karşılaşma sonrasında 5'inci beraberliğini alırken puanını 14'de yükseltti. Ayrıca 3 galibiyeti ve 3 mağlubiyeti olan Sivasspor, ligde 11'inci sırada yer alıyor.

Adana Demirspor ise ligde aldığı 3'üncü beraberlikle puanını 21'e yükseltti. Ayrıca 6 galibiyeti ve 2 mağlubiyeti olan Adana Demirspor, ligde maç fazlasıyla 3'üncü sırada bulunuyor.

[Fotoğraf: İHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Barrow'un pasında sol kanatta topla buluşan Saiz, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Topu, kaleci Ertaç Özbir güçlükle çeldi.

9. dakikada Niang'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 10. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında Koita'nın kafa vuruşunda top, kaleci Ertaç Özbir'den döndü. Pozisyonu takip eden Koita düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

[Fotoğraf: İHA]

18. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan pasında topla buluşan Saiz, rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Saiz'in yerden sert şutunu kaleci Ertaç Özbir kornere çeldi.

26. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Emrah Başsan, topu müsait durumdaki Saiz'e verdi. Saiz'in sert şutu kale direğinin üzerinden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

GOL - 57. dakikada Belhanda’nın kullandığı kornerde ceza sahası içinde defansa çarpan topu alan Stambouli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

[Fotoğraf: İHA]

52. dakikada Saiz’in ceza yayına yakın bir noktadan yaptığı ortada ceza sahası içinde Alaaddin Okumuş dokundu, top az farkla dışarı çıktı.

66. dakikada Alaaddin Okumuş’un kale önüne ortaladığı topu Koita tamamlamak istedi, top kaleci Ercan Özbir’de kaldı.

71. dakikada Koita, rakibin hatalı pasından kazandığı topla kaleci Ertaç Özbir ile karşı karşıya kaldı. Koita'nın vuruşanda Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

79. dakikada Koita’nın ortasında topu alan Ronrigues'in meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: İHA]

Sivasspor: Ali Şaşal, Appindagoye, Caner Osmanpaşa, Burak Kapacak (Alaattin Okumuş dk. 29), Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Emrah Başsan, Charisis, Saiz (Kvet dk. 88), Barrow (Ronrigues dk. 43), Koita (Manaj dk. 88)

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Semih Güler, Abdulsamet Burak (Gravillon dk.69), İsmail Çokçalış (Dorukan Toköz dk. 46), Rodrigues, Stambouli, N’diaye, Yusuf Erdoğan (Yusuf Sarı dk. 69), Belhanda, Zeneli (Balotelli dk. 46), Niang (Yusuf Barasi dk. 89)

Goller: Koita (dk. 10) (Sivasspor), Stambouli (dk. 57) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Servet Çetin, Kvet (Sivasspor), Yunus Erdoğan, Serkan Damla, Dorukhan Tököz, Belhanda (Adana Demirspor)

Stat: BG Grup 4 Eylül Stadı

Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Anıl Usta