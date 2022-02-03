Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda tenisçiyi kabul eden Vucic, yaptığı açıklamada "Djokovic'e ülkesini yücelttiği ve Sırp halkını çok iyi bir şekilde temsil ettiği için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Sırp halkının her zaman Djokovic'in arkasında olduğunu belirten Vucic, "Djokovic'in Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak için verdiği mücadele takdire şayandı." dedi.

Djokovic'in Avustralya vizesinin iptal edildiği dakikadan itibaren kendisiyle irtibat halinde olduğunu aktaran Vucic, "Novak'a 'geri dön, Sırbistan seni bekliyor' dememe rağmen, geri dönmedi ve yaptığı sporu ülkemiz için yaptığını bir kez daha ispatladı." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Vucic'e destekleri ve arkasında durduğu için teşekkürlerini ileten Djokovic, "Cumhurbaşkanımız süreci politik yollarla çözmek için elinden geleni yaptı." diye konuştu.

Djokovic, "Başta Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic olmak üzere tüm Sırbistan halkının desteklerinden çok mutluyum. Tüm Sırp ve bölge halkının desteğini kendimle hissettim." ifadesini kullandı.

Avustralya'daki olumsuz süreçte Sırbistan'ın desteğinin, Sırp halkına olan bağlılığını artırdığını belirten Djokovic, "Destekleri için herkese bir kez daha kalpten teşekkür ederim." dedi.

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Djokovic'in Avustralya vizesi iptal edilmişti

COVID-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, 17-30 Ocak'ta Melbourne'de yapılan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi'nde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.

Kararın ardından tutulduğu otelden ayrılan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın finallerinin oynandığı Rod Laver Arena'da antrenmanlarını sürdürüyordu.

Ancak Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini yeniden iptal etmesi üzerine, Djokovic'in avukatları tekrar mahkemeye başvurmuştu.