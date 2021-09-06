2022 Dünya kupası elemelerindeki Brezilya - Arjantin maçında, sıra dışı bir olay yaşandı.

Sağlık görevlileri, Arjantinli bazı futbolcuların koronavirüs önlemlerine uymadığı gerekçesiyle, sahaya girdi, maç ertelendi. Gerekçe, koronavirüs kurallarının ihlaliydi.

Yeşil sahalarda ilginç olay

Yetkililer, Arjantin milli takımında forma giyen ve İngiltere Premier Lig'de oynayan 4 oyuncuyu karantina kurallarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle sınır dışı etmek istedi. O futbolcular Arjantinli Emiliano Martinez, Cristian Romero, Gio Lo Celso ve Emiliano Buendia.

Söz konusu oyuncuların, son 14 günde İngiltere'de bulunduğu için göç idaresi yeminli beyanına aksi hareket ettiği gerekçe gösterildi.

Futbolcular duruma tepki gösterdi, Arjantin milli takımı sahayı terk etti. Maçın hakem heyeti de soyunma odasının yolunu tuttu.

Gözer FIFA'nın kararında

Uzun bir süre Brezilya futbolcular sahada maçın tekrar başlamasını bekledi. Karşılaşma ertelendi. Nihai kararı FİFA verecek.

Maç öncesinde de Brezilyalı yetkililer 4 futbolcuyu sınır dışı etmek istemiş; ancak Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun izniyle futbolcular stadyuma girmişti.

Brezilya'da koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, son 14 günde İngiltere, Güney Afrika, Kuzey İrlanda ve Hindistan'da bulunan kişilerin ülkeye girmesine izin verilmiyor.

Yeşil sahalarda ilk kez yaşanan bu durumun ardından FIFA'nın vereceği karar merak konusu oldu. Spor hukukuna göre ise bu durumda ne yapılmalı, nasıl bir karar çıkmalı? Spor Hukuku Uzmanı Avukat Emin Özkurt, TRT Haber yayınında bu soruya yanıt verdi.

"Hem Brezilya hem de Arjantin tarafları kusurlu"

Hakemin verdiği kararın yerinde olduğunu değerlendiren Özkurt, Brezilya Sağlık Bakanlığı, Güney Amerika Futbol Federasyonu ve Arjantin Milli Takımı'nın ihlallerde bulunduğunu ifade ettti.

Emin Özkurt sözlerine şöyle devam etti:

"Hem Brezilya hem de Arjantin taraflarının kusurlu tarafları mevcut. Bilindiği üzere Arjantin takımı maçtan önceki 2 gününü Brezilya'da geçirdi. Brezilya yetkilileri bu durumu bilmelerine rağmen hiçbir müdahalede bulunmadı. Ancak maçın başladığı sırada oyunculara sahada müdahale etmeye başladılar. Maç öncesi düzeltilebilecek bir hata ihmal edildi. Arjantin'in 4 oyuncusunun İngiltere'de oynadıkları bir gerçek ve biliniyor. Brezilya, İngiltere'de oynayan futbolcularını maça çağırmadı. Dolayısıyla Arjantin'in aynı öngörüde hareket etmesi gerekirdi. FIFA'nın kuralına göre, mücbir sebepler dışında bir takımın davranışı veya bir kulübün veya federasyonun sorumlu olduğu davranış nedeniyle maç gerçekleşmezse, oynanamazsa federasyon veya kulüp asgari 10 bin frank para cezasıyla cezalandırılır ve ilgili maç tekrarlanır ya da taraflar hükmen mağlup sayılır"

Maçın yeniden oynanmasının kuvvetli bir ihtimal olduğunu söyleyen Emin Özkurt, "Hem Brezilya hem de Arjantin Futbol Federasyonu'na ciddi bir para cezası da gelecektir. Hukuki olarak baktığımızda eşine az rastlanır bir durum var" dedi.