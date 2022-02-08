Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 20:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinan Gümüş yeniden Antalyaspor'da
Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı.
Türkiye'de devre arası transfer döneminin son gününde Antalyaspor, eski futbolcusu Sinan Gümüş'ü yeniden renklerine bağladı.
Antalya ekibi, eski futbolcusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, Antalyaspor'un oyuncuyu satması halinde gelecek bonservis bedelinin yüzde 50'sini alacak.
Etiketler: Antalyaspor Fenerbahçe Transfer Haberleri
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