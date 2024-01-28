Sıla Koloğlu kadınlar 200 metre 23 yaş altı kategorisinde Türkiye rekoru kırdı

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sıla Koloğlu, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışları'nın kadınlar 200 metre kategorisinde 23.77'lik derecesiyle salon 23 yaş altı Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.