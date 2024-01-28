Çok Bulutlu 0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 28.01.2024 22:27

Sıla Koloğlu kadınlar 200 metre 23 yaş altı kategorisinde Türkiye rekoru kırdı

Milli atlet Sıla Koloğlu, Salon Olimpik Deneme Yarışları'nın 23 yaş altı kadınlar 200 metre kategorisinde Türkiye rekoru kırdı.

Sıla Koloğlu kadınlar 200 metre 23 yaş altı kategorisinde Türkiye rekoru kırdı
[Fotoğraf: Twitter-@AtletizmTAF]

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sıla Koloğlu, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışları'nın kadınlar 200 metre kategorisinde 23.77'lik derecesiyle salon 23 yaş altı Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

ETİKETLER
Atletizm Milli Sporcular
Sıradaki Haber
Altay Bayındır'ın ilk kez formasını giydiği Manchester United kupada tur atladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:41
ABD'li üst düzey yetkililer, Biden'ı İHA saldırısıyla ilgili bilgilendirdi
22:33
Bakan Fidan Arnavutluk'ta Namazgah Camii'ni ziyaret etti
22:25
Kilisedeki silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli yakalandı
22:21
İsrail basını: Hiç kimse Netanyahu'dan vizyon, liderlik, cesaret ya da hakikat beklememeli
22:08
Diyarbakır'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
21:27
Biden, Kongre'nin yetki vermesi halinde ABD-Meksika sınırını kapatacağını belirtti
Ankara’da kar yağışı
Ankara’da kar yağışı
FOTO FOKUS
Ambulans helikopter mahallede oluşturulan piste indi
Ambulans helikopter mahallede oluşturulan piste indi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ