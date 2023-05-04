Siirt'te 32 spor kulübüne 795 bin lira yardım yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Tufan Olğaç, 14 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür etti.

Olgaç, yapılan desteğin amatör sporun gelişmesine katkı sağlayacağını aktardı.

Kulüplere can suyu olacak

Siirt Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Muhtar Akıncı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederek, yardımın zor dönemden geçen amatör kulüplere can suyu olacağını aktardı.

Akıncı, spor tarihinin en büyük desteklerinden birine tanık olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

"Şu an 81 ilde amatör spor kulüplerine yardım yapılıyor. Amatör spor kulüplerimizin desteklenmesi ve teşvik edilmesi kulüplerimiz için çok önemli ve anlamlıdır. Amatör spor kulüpleri, çocukların spor yapmasına, halkın sağlıklı birer yaşam sürmesine önemli olanaklar sağlıyor."