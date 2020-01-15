"Sevdamız Trabzonspor" bestesi birinci oldu15 Ocak 2020 Çarşamba 21:53 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 21:55
Trabzonspor Beste Yarışması'nda dereceye giren eserler belli oldu. Yarışmanın birincisi Gülnaz Yılmaz'a ait, "Sevdamız Trabzonspor" bestesi oldu.
Ortahisar Belediyesi’nin düzenlediği, Trabzonspor Beste Yarışması sonuçlandı.
Birbirinden iddialı bestelerin yarıştığı organizasyonun finali Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.
Yarışmada finale kalan besteler görücüye çıkarken, titizlikle yapılan değerlendirmeler sonucunda finalde Muhammet Ali Yılmaz, Nuri Sarp, Ömer Topal-Erdem Temel ikilisi, Köksal Ayşan, Mesut Döner ile Gülnaz Yılmaz-İlkay Olguncan ikilisinin eserleri yarıştı.
Değerlendirmeler sonucunda, Mansiyon ödülleri; Nuri Sarp'ın 'Zafer Yakın', Köksal Ayşan'ın "Biz Sana öyleyiz işte" ve Muhammet Ali Yılmaz'ın "Şarkı oldun dillere" bestelerine verildi.
Yarışmada Ömer Topal "Dalgalı Hırçın Karadeniz" isimli bestesi ile 3'üncü olurken, Mesut Döner - Hüseyin Avni Döner ikilisi "Karadeniz Fırtınası" isimli besteleri ile 2'inci sırada yer aldı.
Trabzonspor Beste Yarışması'nın birincisi ise Gülnaz Yılmaz-İlkay Olguncan ikilisine ait, "Sevdamız Trabzonspor" isimli eser oldu.
Kaynak: TRT SPOR