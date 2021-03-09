Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, antrenmanlarda taktik çalışmalara ağırlık veriyor.

Rakibine ön alanda baskı kurmayı planlayan deneyimli çalıştırıcı, kazanacağı toplarla sonuca gitmek istiyor.

Sergen Yalçın, analiz ekibinin Medipol Başakşehir ile ilgili hazırladığı geniş rapor doğrultusunda antrenman programlarını belirledi. Tecrübeli teknik adama göre, maçın kaderini orta saha belirleyecek.

Beşiktaş'ta sarı kart uyarısı

Rakibin geriden oyun kurmasını engellemek için oyuncularından baskı yapmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, kazanılacak topların da olumlu kullanılması yönünde telkinlerde bulundu.

Diğer yandan Medipol Başakşehir maçı öncesinde Beşiktaş'ta 4 oyuncu sarı kart cezası sınırında. Teknik heyet; Necip, Ghezzal, Rosier ve Josef De Souza ile görüşerek kart görmemeleri konusunda uyardı.

Bu oyuncular Medipol Başakşehir karşılaşmasında kart görürse bir hafta sonra oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.