Galatasaray’da defans hattı değişiyor. Son 2 maçta kalesinde 4 gol gören sarı kırmızılılarda, savunmada rotasyon gündemde.

Galatasaray 8 maçlık galibiyet serisi yakaladığı dönemde, kalesinde sadece üç gole izin vermişti. Takımın, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor maçlarındaki savunma performansı teknik direktör Fatih Terim’i memnun etmedi.

Donk’un sakatlanması ile birlikte Hes Kablo Kayserispor maçına, farklı bir defans kurgusuyla çıkılacak.

Hollandalı futbolcunun yokluğunda Marcao’nun partneri Luyindama olacak. Sağ bekte Martin Linnes’in yerine ise Yedlin’in forma giyecek.

Sakatlıktan sonra Demir Grup Sivasspor maçında oynayan Saracchi, bu hafta yine sol bekte görev yapacak. Fatih Terim’in savunma oyuncuları ile bireysel hatalar konusunda da özel olarak görüştüğü gelen haberler arasında.

Marcao ve Luyindama ceza sınırında bulunuyor

Bu arada Galatasaray’da savunmada sarı kart sıkıntısı yaşanıyor. Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi Luyindama ve Marcao ikilisi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İki futbolcu da kart görmesi halinde, bir sonraki hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Teknik heyet, Luyindama ve Marcao’yu kart görmemeleri konusunda uyardı. Galatasaray’da ayrıca Etebo, Taylan ve Babel'de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.