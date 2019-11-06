BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdürdü.

Sarı-siyahlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, agresif ve sürekli itirazları olan bir kişi olmadığını tüm hakemlerin bilmesini istediğini söyledi.

Yalçın, müsabakalarda genelde dördüncü hakemle muhatap olduklarını, itirazlarını bu hakeme söylediklerini anlatarak, dördüncü hakemin de kendilerini oyun içerisinde bazı konularda uyardığını dile getirdi.

"Oyun içerisinde çok enteresan durumlar gelişti"

Ligin 10. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçında ise farklı bir durumla karşılaştıklarını aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"Bu maçta olaylar biraz farklı gelişti. Ben Konya'da çalışırken, Konyaspor-Kayserispor maçında da Halis Özkahya beni oyundan atmıştı. Ben bunu hatırlamıyordum, sonradan bana söylediler. Haklı veya haksızdı diye girmiyorum. Ben maçtan önce kendisine başarılar diledim. Beni daha önce maçtan attığını unutmuşum, bilmiyordum.

Oyun içerisinde çok enteresan durumlar gelişti. İçeride yapılan bariz hatalar bizim oyuna dahil olmamıza neden oluyor. Çünkü deplasman maçları içeridekilerden daha sıkıntılı oluyor. Ben de dördüncü hakemle kendi takımımın haklarını savunmak adına, çünkü savunmak zorundayım. Biz bunun için orada duruyoruz. Oyunu ve pozisyonları takip ederek, hakemlerle diyaloğa giriyoruz, özellikle kenar hakemlerle. Ben de o uyarıları yapmak zorunda kalıyorum. Benim işim bu."

Kaynak: AA