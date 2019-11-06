UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Wolfsberger ile deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu.

"Gruptan çıkma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum"

Avusturya ekibi Wolfsberger karşısında alınacak puanın Türkiye için taşıdığı öneme vurgu yapan Gümüşdağ, "Ülke puanı için Avusturya'dan puanla dönmemiz çok önemli. Her an herşey olabilir. Puanlar birbirine yakın. Gruptan çıkma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. İnşallah buradan yurda iyi bir neticeyle döneceğiz. Avrupa'daki tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: TRT SPOR