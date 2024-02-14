Serge Aurier: Taraftarlarla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum

Kulübün televizyonuna konuşan tecrübeli oyuncu, "Benim için burada oynamak büyük bir gurur. Afrika Uluslar Kupası devam ederken taraftarlardan sosyal medyada çok mesaj aldım. Galatasaray taraftarıyla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Çok köklü bir kulübe geldim, çok büyük bir taraftarı var. Daha önce burada oynamış olan Fildişili arkadaşlarım var ve onlarla sohbet ettim. Benim için çok büyük bir gurur burada oynamak." diye konuştu.

Ülkesi Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasının kendisini çok mutlu ettiğini kaydeden Aurier, "Bu turnuvayı ve kupayı kazanmış olmaktan dolayı ve bir kaptan olarak seyircimiz önünde bu anı yaşamaktan çok mutluyum. Böyle tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum." dedi.

Galatasaray Kulübü ayrıca Aurier'in, sarı-kırmızılı formayı giyerek resmi sözleşmeyi imzaladığı fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.