Samsunspor'dan hakem kararlarına tepki

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, hiçbir kurum, şahıs ve kulübü hedef almaksızın, son müsabakalarda yaşanılan hakem hatalarından dolayı tepki gösterilmesi gerektiği bildirildi.

Son maçlarda tekrarlanan hakem hatalarının sporcu ve çalışanların emeklerinin önüne geçerek tüm camiayı derinden üzdüğü bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ne yazık ki, benzer hakem hatalarının başka kulüp müsabakalarında da gerçekleştiği görülmektedir. Yılport Samsunspor Kulübü olarak yer aldığımız her alanda 'temiz' kalmaya, fair-play ruhuna ve TFF talimat ve hükümlerine uygun hareket etmeye çalışmakta ve bu konularda hassas davranmaktayız. Biz, 'adaletli' bir düzende maçlarımızı oynamayı istemekte, hiçbir kişi ve kurumdan 'ayrıcalık' beklememekteyiz. Rakiplerimizi tebrik etmekle birlikte özellikle Siltaş Yapı Pendikspor Futbol AŞ maçımızda yaşanan hakem hataları nedeniyle geri getirilmesi mümkün olmayacak puan kayıplarımız oldu. Tarafımızı rahatsız eden husus, tarafımızca yalnızca insani bir hata olarak nitelendirilen haksız kararların artık sürekli tekrar eder hale gelmesidir. Bir kez daha tekrar ederiz ki, hiçbir kurum, şahıs veya kulübü hedef almaksızın bir kez daha hakem hatalarıyla karşılaşmamayı kulübümüz için değil, diğer tüm Türk kulüplerimizi kapsayacak şekilde Türk futbolunun gelişimi ve marka değeri için talep etmekteyiz. Hakem hatalarının devam etmesi durumunda, emeklerimizin gölgede bırakılmasına göz yummayacağımızı, hakkımızı sonuna kadar arayacağımızı spor kamuoyunun ve Samsunspor taraftarımızın bilgisine sunarız."