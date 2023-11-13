A Milli Futbol Takımı Almanya ve Galler maçlarının hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sağanak yağış altında gerçekleştirilen idmanda, maç ve seyahat programlarına göre kampa katılan 15 futbolcu yer aldı.

Taktik video/analiz toplantısını takiben sahaya gelen futbolcular, burada pas ve taktik çalışma yaptı. TFF Millî Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, kampın ilk antrenmanını tribünden takip etti. Ay-yıldızlılar hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

[Fotoğraf: DHA]

Almanya - Türkiye hazırlık maçı cumartesi günü oynanacak

A Milli Futbol Takımı, perşembe gününe kadar hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek.

16 Kasım Perşembe günü 16.00'da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'e gidecek olan A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Cumartesi günü Almanya ile karşı karşıya gelecek. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan hazırlık maçının başlama saati 22.45.

Gruptaki son maçta rakip Galler

2024 Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı, elemelerdeki son maçını Galler ile oynayacak. Milli takım, 19 Kasım Pazar günü 18.30'da THY'ye ait uçakla Berlin'den Cardiff'e geçecek ve 21 Kasım Salı günü Galler'e konuk olacak. Cardiff City Stadyumu'ndaki mücadele 22.45'te başlayacak. Eleme grubunun son maçında Galler'i mağlup etmek isteyen Ay-yıldızlılar, grubu lider tamamlamayı hedefliyor.