Hafif Sağanak Yağışlı 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 13.11.2023 19:48

A Milli Futbol Takımı Almanya ve Galler maçlarının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, Almanya ve Galler maçlarının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

A Milli Futbol Takımı Almanya ve Galler maçlarının hazırlıklarına başladı
[Fotograf: DHA]

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sağanak yağış altında gerçekleştirilen idmanda, maç ve seyahat programlarına göre kampa katılan 15 futbolcu yer aldı.

Taktik video/analiz toplantısını takiben sahaya gelen futbolcular, burada pas ve taktik çalışma yaptı. TFF Millî Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, kampın ilk antrenmanını tribünden takip etti. Ay-yıldızlılar hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Almanya - Türkiye hazırlık maçı cumartesi günü oynanacak

A Milli Futbol Takımı, perşembe gününe kadar hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek.

16 Kasım Perşembe günü 16.00'da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'e gidecek olan A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Cumartesi günü Almanya ile karşı karşıya gelecek. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan hazırlık maçının başlama saati 22.45.

Gruptaki son maçta rakip Galler

2024 Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı, elemelerdeki son maçını Galler ile oynayacak. Milli takım, 19 Kasım Pazar günü 18.30'da THY'ye ait uçakla Berlin'den Cardiff'e geçecek ve 21 Kasım Salı günü Galler'e konuk olacak. Cardiff City Stadyumu'ndaki mücadele 22.45'te başlayacak. Eleme grubunun son maçında Galler'i mağlup etmek isteyen Ay-yıldızlılar, grubu lider tamamlamayı hedefliyor.  

ETİKETLER
A Milli Futbol Takımı Almanya
Sıradaki Haber
Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal: Oynama kararını ben aldım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:11
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'ye yönelik saldırılarda "diplomatik geri sayım yok" açıklaması
21:10
Meksika'nın Zacatecas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis öldü
21:09
İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
20:50
Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımını gelecek yıl 8 milyar euroya çıkaracak
20:40
Muş'ta terör operasyonunda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
20:32
Tunus muhalefeti: İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasayı destekliyoruz
Çaresiz Filistinliler Refah'ta yemek için sıraya girdi
Çaresiz Filistinliler Refah'ta yemek için sıraya girdi
FOTO FOKUS
Kentsel dönüşümde yeni dönem başlıyor
Kentsel dönüşümde yeni dönem başlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ