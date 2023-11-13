Fenerbahçe'den "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?" paylaşımı

Sarı-lacivertli kulüp, internet sitesinden "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?" başlığıyla yayımladığı açıklamada, 73. dakikada Oosterwolde ile Belhanda'nın pozisyonunda Rodrigues'in müdahalesine dikkat çekilerek, "Rakip futbolcu Rodrigues’in oyuncumuz Oosterwolde’ye karşı yaptığı hareket sonrasında yine garip bir hakem kararına maruz kaldık." ifadelerini kullandı.

Hatalı kararların lig yarışını etkilediği vurgulanan açıklama, şöyle devam etti:

"Son olarak dünkü pozisyondan hareketle oynadığımız maçlardaki hakem kararlarının, hatalı tanımının çok ötesinde olmasını sorgulamamız normal değil mi? Maçın hakeminin pozisyonu göremediğini, yan hakemin de göremediğini ve hatta 4. hakemin de göremediğini bir şekilde kabul etsek dahi VAR’ın devreye girerek bu kararı düzeltmek yönünde hiçbir adım atmamasını nasıl karşılamalıyız? Giderek artan ve tamamen lig yarışını etkileyen bu yanlış kararların maç maç yoğunlaşmasının sorumluluğunu alacak bir kurum ya da kişi var mıdır? Bu durum daha ne kadar normalleştirilecektir? Durumun daha net anlaşılması için; Türk futbolu adına konuşan, yazan, çizen, izleyen ve görebilen taraflı tarafsız herkesin ortak noktada buluştuğu pozisyona dair yorumları, 'görmeyenlerin' bilgi ve dikkatine sunuyoruz."