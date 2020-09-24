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Samsunspor'da iki koronavirüs vakası
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 27 Eylül Pazar günü deplasmanda oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesinde tüm futbolcuların Covid-19 testi yaptırdığı belirtildi.
Yapılan tetkikler sonucunda 2 futbolcunun testinin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, futbolcuların sağlık durumun iyi olduğu, evlerinde izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.
Samsunspor'da geçen hafta da bir futbolcuda Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.
Bilgilendirme! pic.twitter.com/GwkTS0kWKN— Yılport Samsunspor (@Samsunspor) September 24, 2020
Etiketler: Yılport Samsunspor koronavirüsSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 17:53
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