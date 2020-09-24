Karşılaşmada ev sahibi ekibin golünü 59. dakika Konradsen attı.

Gol sonrası Konradsen, 66. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Alanyaspor’da da 90+3. dakikada Babacar kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Rosenborg, UEFA Avrupa Ligi play of turunda Slovenya ekibi Mura ile Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven arasındaki maçın galibiyle eşleşecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off turu müsabakaları, 1 Ekim Perşembe günü yapılacak. Turu geçen takımlar UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak.

Efecan Karaca ile heyecanlandık. pic.twitter.com/OAjnrmxs9p — TRT Spor (@trtspor) September 24, 2020

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada sol kanattan Hedenstad’ın köşe vuruşunda ceza sahası içinde Islamovic’in kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

11. dakikada Rosenborg, kaleyi hafif sol çaprazdan gören noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Hedenstad'ın vuruşunda meşin yuvarlak barajdan döndü.

14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Efecan Karaca'nın arka direğe doğru yaptığı ortada Bareiro'dan önce Rosenborg defansı araya girerek tehlikeyi önledi.

ALANYASPOR GOLE YAKLAŞTI 26. dakikada ani gelişen atakta Bareiro ile verkaç yaparak sağdan ceza sahasına sokulan Efecan'ın yerden şutunda top yandan auta çıktı.

41. dakikada Tzavellas'ın hatasıyla topla buluşan Zachariassen, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Alanyasporlu Caulker son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

BAKASETAS GOLE YAKLAŞTI 45. dakikada orta alanda iki rakibinden sıyrılan Bakasetas'ın vuruşunda top savunmadan sekti. Dönen topu yeniden önüne alan Yunan oyuncu, ceza sahası içinden sol ayağıyla uzak köşeyi düşündü ama top az farkla dışarı gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Bakasetas ile gole yaklaştığımız an. pic.twitter.com/2dnFu2jkmm — TRT Spor (@trtspor) September 24, 2020

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

ROSENBORG GOLE YAKLAŞTI 58. dakikada Hedenstad'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Reginiussen'in arka direkte yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda Marafona gole izin vermedi.

ROSENBORG ÖNE GEÇTİ 59. dakikada Holse'nin kullandığı serbest vuruş sonrasında altıpas içinde Salih ile Fatih'ten seken topu önünde bulan Konradsen, yerden yaptığı vuruşla ağları buldu. 1-0

Rosenborg, Konradsen'in attığı golle öne geçti. pic.twitter.com/wFPfgeWJRC — TRT Spor (@trtspor) September 24, 2020

ROSENBORG 10 KİŞİ KALDI 66. dakikada Rosenborg'da Konradsen, Efecan'a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı.

68. dakikada Alanyaspor bu dakikalarda baskısını artırdı. Salih'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

ALANYASPOR GOLE YAKLAŞTI 73. dakikaada ceza sahsı içi sol çaprazda topla buluşan Davidson'un yerden vuruşunda kaleci Hansen iki hamlede topun sahibi oldu.

ALANYASPOR YİNE GOLE YAKLAŞTI 87. dakikada Onur'un sağdan ortasında Bareiro ön direkte iyi yükselip kafa vuruşunu yaptı ama top az farkla yandan auta çıktı.

ALANYASPOR DA 10 KİŞİ KALDI 90+3. dakikada Alanyaspor'da Babacar, yaptığı faul sonrasında Hedenstad'ı itince üst üste iki sarı kart görerek oyun dışı kaldı.

Mücadeleyi Rosenborg 1-0 kazandı. Alanyaspor UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Stat: Lerkendal

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)

Rosenborg: Hansen, Hedenstad, Reginiussen, Eyjölfsson, Konate, Zachariassen, Skjelbred, Konradsen, Islamovic, Holse (Dk. 81 Reitan), Adegbenro (Dk. 71 Edvard Tagseth)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 86 Onur Bulut), Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih Aksoy (Dk. 68 Khouma Babacar), Salih Uçan, Davidson, Efecan Karaca (Dk. 81 Mustafa Pektemek), Bakasetas, Bareiro.

Sarı kartlar: Dk. 19 Tore Reginiussen, Dk. 28 Zachariassen, Dk. 53 Konradsen (Rosenborg), Dk. 57 Moubandje, Dk. 67 Bakasetas, Dk. 76 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor)

Gol: Dk. 59 Konradsen (Rosenborg)

Kırmızı kartlar: Dk. 66 Konradsen (Rosenborg), Dk. 90+3 Khouma Babacar (Aytemiz Alanyaspor)