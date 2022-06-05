Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 23:33Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile anlaştı
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile anlaşmaya vardı.
Yılport Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile yapılan görüşmeler sonucunda 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Bayram Bektaş'ın imza töreni, 8 Haziran Çarşamba günü Nuri Asan Tesisleri'nde yapılacak.
Samsunspor, geçen sezon teknik direktör olarak sırasıyla Mehmet Altıparmak ve Fuat Çapa ile çalışmış, sezonun son 6 maçında takımın başında akademi direktörü Yücel Uyar görev yapmıştı.
Hoş geldin Bayram Bektaş ????⚪✊ pic.twitter.com/UZhmfETRvV— Yılport Samsunspor ???????? (@Samsunspor) June 5, 2022
Etiketler: Samsunspor
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