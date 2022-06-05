Yılport Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile yapılan görüşmeler sonucunda 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Bayram Bektaş'ın imza töreni, 8 Haziran Çarşamba günü Nuri Asan Tesisleri'nde yapılacak.

Samsunspor, geçen sezon teknik direktör olarak sırasıyla Mehmet Altıparmak ve Fuat Çapa ile çalışmış, sezonun son 6 maçında takımın başında akademi direktörü Yücel Uyar görev yapmıştı.