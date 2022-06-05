Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 21:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fatih Karagümrük için Andrea Pirlo iddiası
[Fotoğraf: AA arşiv]
Vavacars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlük konusunda Andrea Pirlo ile görüştüğü iddia edildi.
Fatih Karagümrük, Volkan Demirel’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna, geçen yıl Mayıs ayında Juventus’taki görevine son verilen Andrea Pirlo’yu getirmeyi planlıyor.
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’nın, 43 yaşındaki Pirlo ile temasa geçtiğini iddia etti.
Futbolculuk döneminde 'Başbakan' lakabına sahip olan Pirlo, son olarak Juventus'u çalıştırdı.
Etiketler: Fatih Karagümrük Transfer Haberleri
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