Real Madrid, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli kupasını 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında müzesine götürerek açık ara turnuva tarihinin en başarılı takım oldu.

Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptığı final maçlarında ise sahadan mağlup ayrıldı.

42 farklı takım final oynadı, 22'si kupayı kazandı

2020-21 sezonunda Manchester City'nin tarihinde ilk kez finale yükselmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan takım sayısı 42'ye çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.

Kupayı Real Madrid 14, Milan 7, Bayern Münih ve Liverpool 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Chelsea, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş ise birer kez kazandı.