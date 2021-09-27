Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 12:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Salzburg-Lille maçında Halil Umut Meler düdük çalacak
[Fotoğraf: AA]
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Salzburg ile Lille arasında çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi müsabakasını yönetecek.
Avusturya'nın Salzburg Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Almanya Futbol Federasyonu’ndan Harm Osmers ise AVAR olarak görev yapacak.
Etiketler: Şampiyonlar Ligi FIFA
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