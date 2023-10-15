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Spor
AA 15.10.2023 16:26

Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda ödül töreni düzenlendi

Nevşehir'de bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda ödül töreni düzenlendi
[Fotograf: AA]

Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, 119, 63 ve 38 kilometrelik parkurlarda derece elde eden sporcular, ödüllerini Ürgüp Kaymakamı Refik Özsoy, Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve protokol üyelerinden aldı.

Törende yapılan çekilişte, 200 metre çocuklar koşusuna katılanlar arasından 25 çocuk bisiklet kazandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

2 bin 434 sporcu katıldı

71 ülkeden 2 bin 434 sporcunun katılımıyla dün gerçekleştirilen yarışlarda, 119 kilometrelik parkurda erkeklerde Rusya'dan Dmitry Mityaev, kadınlarda ise aynı ülkeden Ekaterina Mityaeva birinci olmuştu.

63 kilometrelik parkurda erkeklerde Mestan Turhan, kadınlarda Almanya'dan Kim Schreiber, 38 kilometrelik parkurda ise erkeklerde Estonya'dan Alejandro Forcades, kadınlarda Avustralya'dan Simone Brick birinciliği elde etmişti.

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