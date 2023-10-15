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Spor
AA 15.10.2023 16:16

Deniz Öncü Moto3'ün Endonezya ayağını 8. sırada bitirdi

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Endonezya'da düzenlenen 15. ayağında 8. oldu.

Deniz Öncü Moto3'ün Endonezya ayağını 8. sırada bitirdi
[Fotograf: AA]

Şampiyonanın 15. yarışı, Lombok Adası'ndaki 4,3 kilometrelik Uluslararası Mandalika Pisti'nde, 20 tur üzerinden yapıldı.

Pole pozisyonundaki MT Helmets MSI takımından Diogo Moreira, damalı bayrağı da ilk sırada gördü.

Red Bull KTM Ajo takımı pilotu Deniz ise 5. cepten başladığı yarışı 8. sırada tamamladı.

Puanını 155'e çıkaran Deniz, şampiyona lideri Jaume Masia'nın (Leopard takımı) 54 puan gerisinde 5. sırada yer aldı.

Avustralya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 16. yarışı 22 Ekim Pazar günü düzenlenecek.

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