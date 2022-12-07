Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakaryaspor Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Antrenmanda sakatlığı bulunan Oğuz Kocabal yer almadı. Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Sakaryaspor ile Pendikspor, 12 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Pendik Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Sakarya ekibi, ligde oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, bir beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 22 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.
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