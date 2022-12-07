Portekiz'in Matosinhos şehrinde 16 Aralık Cuma gününe kadar devam edecek şampiyonada Türkiye Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımları yarın sahaya çıkacak.

Paralimpik oyunlarda iki kez altın madalya kazanan Kadın Golbol Milli Takımı organizasyondaki ilk maçında yarın Güney Kore ile karşılaşacak.

Kadın Milli Takımı, 9 Aralık'ta Almanya, 10 Aralık'ta Danimarka, 11 Aralık'ta Kanada, 12 Aralık'ta Fransa, 13 Aralık'ta Arjantin ve 14 Aralık'ta Meksika ile maç yapacak.

Londra Paralimpik Oyunları'nın 3'üncüsü Golbol Erkek Milli Takımı ise ilk maçında yarın Almanya, 9 Aralık'ta Portekiz, 10 Aralık'ta Brezilya, 11 Aralık'ta Cezayir, 12 Aralık'ta Japonya, 13 Aralık'ta Kanada ve 14 Aralık'ta Belçika ile mücadele edecek.

Organizasyonda 15 Aralık Perşembe günü çeyrek ve yarı final, 16 Aralık Cuma günü ise final maçları oynanacak.