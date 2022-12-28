2022-2023 sezonunda 18 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 25 puanla devreyi 10'uncu sırada tamamlayan yeşil-siyahlılar, ilk yarıda istediği performansı ortaya koyamadı.

İlk devreden umduğunu bulamayan Sakaryaspor, iç saha başarısıyla öne çıktı. Rakiplerine evinde üstünlük kuran yeşil-siyahlılar, elde ettiği 8 galibiyetin 7'sini burada kazandı.

Deplasmandaki tek galibiyetini 2. haftada Altınordu'yu 2-0 mağlup ederek alan Sakaryaspor, iç sahada 7 galibiyet ve 1 beraberlik sonucu kazandığı 22 puanla lider Eyüpspor'un ardından evinde en çok puan toplayan takım oldu.

Sakarya temsilcisi, ligde aldığı 9 mağlubiyetin 7'sini deplasmanda yaşadı.

2001-2002'den bu yana 8 sezon 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, bu sezon sergilediği inişli-çıkışlı performansıyla geçmiş 7 sezonun ilk yarılarına benzer istatistik elde etti.

Bu sezon en az puan topladığı ilk devrelerden birini yaşayan yeşil-siyahlılar, ilk yarılarda en fazla puanı 32 ile 2001-2002, 2003-2004, 2007-2008, en az puanı ise 9 ile 2008-2009 sezonunda topladı.

İlk yarıda en az berabere kalan takım oldu

Sakaryaspor'un en az berabere kaldığı devre bu sezonda yaşandı. İlk yarıda sadece ligin 13. haftasında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Sakarya temsilcisi, en fazla beraberliği 2002-2003 sezonunda aldı. Yeşil-siyahlılar, söz konusu sezonda 6 kez rakipleriyle aynı skoru paylaştı.

Bu yıl ilk devrede en çok gol attığı sezonlardan birini yaşayan Sakaryaspor, 18 maçta rakip fileleri 28 kez havalandırdı. Sakarya temsilcisi, ilk devrede en çok gol atan ilk 4 takımdan biri olarak kayıtlara geçti.

Kalesinde 29 gol gören ve -1 averajla devreyi kapatan Sakaryaspor, 1. Lig'de en çok gol yediği ilk yarılardan birini de yaşadı. Sakaryaspor'un 31 golle en çok gol yediği sezon ise 2008-2009 olarak kaydedildi.

Sakarya temsilcisi, en fazla averajı 14 ile 2003-2004 ve 2007-2008 sezonlarında elde etti.

Sakaryaspor'un 1. Lig'de mücadele ettiği son 8 sezonun ilk yarı verileri şöyle: