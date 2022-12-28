Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası lige deplasmanda Kasımpaşa galibiyetiyle başladıklarını anımsattı.

Düşme hattından uzaklaşmak için puan ve puanlara ihtiyaç duyduklarını belirten Çalımbay, "Aranın sonrası Kasımpaşa maçı çok önemliydi. Gerçekten çok iyi mücadele ettiğimiz maçlardan bir tanesi oldu ve hak ettiğimiz galibiyeti aldık." dedi.

Tecrübeli teknik adam, takımının temposunu artırması, savunma ve hücumda daha iyi olmaları gerektiğinin farkında olduklarını dile getirdi.

Sakatlıklar konusunda yaşadıkları sıkıntının devam ettiğini anlatan Çalımbay, Kasımpaşa maçında sakatlanan savunma oyuncusu Murat Paluli'nin 5-6 ay sahalardan uzak kalma ihtimalinin olduğunu ifade etti.

"Tek amacımız sahamızda kazanmak"

Çalımbay, puan cetvelinde bulundukları konumun farkında olduklarını belirtti.

"Ligde puan ve puanlara çok ihtiyacımız var. Galatasaray maçı bu açıdan çok önemli. Tabii ki Galatasaray iyi bir takım. Geniş bir kadroya sahip. Hepsinin farkındayız. Tabii ki onları izledik, analizlerimizi yaptık. Tek amacımız sahamızda maçı kazanmak. Tek düşüncemiz bu."

Galatasaray maçının hafta içine denk gelmesinin dezavantaj olduğunu dile getiren Çalımbay, Avrupa Kupası maçları nedeniyle bu duruma alıştıklarını söyledi.

"Deplasman korkum yok"

Çalımbay, Galatasaray maçının ardından Arabam.com Konyaspor, Yukatel Kayserispor ve Gaziantep FK ile deplasmanda zor maçlar oynayacaklarına dikkat çekti.

"Üç senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Çok başarılı şekilde güzel bir çizgi çizdik ve Türkiye Kupası'nı da aldık. Çok güzel şeyler yaptık. Bu sene Avrupa'da oynadığımız maçlarda sahamızda bir mağlubiyet aldık, deplasmanda mağlubiyetimiz yok. Çok iyi şekilde de bitirdik. Bizim için deplasman olmuş, başka bir yer olmuş hiç fark etmiyor. Eğer sahanızda seyirci az gelirse zaten deplasman gibi oynuyorsunuz. Bizim ondan ziyade eksiklerimiz önemli. Eğer tam kadro olursak deplasman korkum yok. Öyle bir şeyim hiçbir zaman olmadı. Tek sıkıntımız sakatlar, yani problemli olan arkadaşlarımız. Onun dışında hiçbir şeyden çekindiğimiz yok. Bu üç maç kolay değil. Onlar için önemli, bizim için de çok çok önemli."

"Dia Saba'nın gitmesini istemiyoruz"

Çalımbay, İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba'nın devre arasında takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara değindi. Çalımbay, kararı Dia Saba'nın ailesinin aldığını vurguladı.

"Biz tabii ki Dia Saba'nın gitmesini istemiyoruz ama o ailesinden dolayı gidiyor. Yönetimin de bizlerin de yapabileceği bir şey yok. Kendisiyle konuştuk. Kalacağı zamana kadar çok iyi şekilde ligi bitirmesini istedik. Ondan sonra belki yönetimle oturur konuşurlar, olur veya olmaz. Şu andaki görüntü özellikle ailesinden dolayı ayrılmak istiyor."