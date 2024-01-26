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Spor
TRT SPOR 26.01.2024 10:00

Sacha Boey Bayern Münih yolunda

Galatasaray'da Sacha Boey'in talipleri artıyor. Alman ekibi, 23 yaşındaki oyuncu için Galatasaray ile resmi görüşmelere başladı.

Sacha Boey Bayern Münih yolunda

Geçtiğimiz günlerde Arsenal'in ilgilendiği Fransız futbolcu için Bayern Münih de devreye girdi. Alman ekibi, Sacha Boey için Galatasaray ile resmi görüşmelere başladı.

Sarı kırmızılıların bu transferden beklentisi 25 milyon euro civarında. Bayern Münih ise henüz bu seviyeye çıkmış değil.

Sacha Boey, Alman ekibine gitmeye sıcak bakıyor. Bu transfer, önümüzdeki günlerde sonuçlanacak.

Galatasaray Sacha Boey'i 2021-2022 sezonu başında 1 milyon euro karşılığında Rennes kulübünden transfer etmişti. Oyuncunun Bayern Münih'e transferi gerçekleşirse, elden edilecek karın yüzde 15'i Fransız ekibine ödenecek.

Sacha Boey, 3 sezon boyunca Galatasaray formasını 83 kez giydi. Bu maçlarda 4 kez fileleri havalandıran Boey, 4 de asist yaptı.

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