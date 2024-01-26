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Spor
AA 26.01.2024 09:25

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 18, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta maçları oynanacak.

Basketbolda haftanın programı
[Fotoğraf: AA arşiv]

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 21. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç ligde haftanın programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

27 Ocak Cumartesi:

13.00 Galatasaray Ekmas-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)

15.30 Reeder Samsunspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

18.00 Beşiktaş Emlakjet-Bursaspor İnfo Yatırım (BJK Emlakjet)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Ülker Spor ve Etkinlik)

28 Ocak Pazar:

15.30 Çağdaş Bodrumspor-Türk Telekom (Menteşe)

18.00 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Tofaş)

29 Ocak Pazartesi:

19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Gazanfer Bilge)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

27 Ocak Cumartesi:

13.30 Beşiktaş-OGM Ormanspor (BJK Emlakjet)

14.00 Bursa Uludağ Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding (Naim Süleymanoğlu)

14.00 Emlak Konut-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Başakşehir Spor Kompleksi)

16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring (TOBB ETÜ)

16.30 İlkem Yapı Tarsusspor-ÇBK Mersin (Edip Buran)

28 Ocak Pazar:

14.00 BOTAŞ-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Ankara)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Kadir Has Kongre Merkezi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

19.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Çayırova Belediyesi (Fenerbahçe Metro Enerji)

27 Ocak Cumartesi:

13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Iğdır Kazım Karabekir)

14.45 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Altındağ Atatürk)

16.30 Kapaklıspor-Konyaspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Kurtdereli)

28 Ocak Pazar:

14.00 Esenler Erokspor-Pizza Lazza Haremspor (Başakşehir)

15.45 Finalspor-MKE Ankaragücü İkon Menkul (Naim Süleymanoğlu)

17.30 OGM Ormanspor-Gaziantep Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

29 Ocak Pazartesi:

18.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Sigortam.net (Kocaeli Atatürk)

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