Karşılaşmanın oynanacağı Ibrox Stadı'nda çevrimiçi bir platform üzerinden düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunun Hollandalı futbolcu, Rangers'in güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Rangers şu ana kadar Avrupa Ligi'nde iyi oynadı. Zor bir maç olacağı kesin." dedi.

"Umarım turu geçen takım biz oluruz"

Babel, Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard'ı iyi tanıdığını aktardı.

"Gerrard'ı Liverpool'dan iyi tanıyorum. Onunla buluşacağım için çok mutluyum. Gerrard ile 2007 yılında tanıştık. Çok fazla konuşan bir futbolcu değildi, sahada futboluyla konuşuyordu. Bizi çok iyi motive ediyordu. Onunla çok güzel anılarım var. Futbolu çok iyi bilen biri. Bana göre teknik direktörlük kariyerinde çok başarılı olacak. Hızlı oynayan bir takım kurdu. Çok başarılı bir kariyere sahip olacağını biliyorum. Ancak umarım turu geçen takım biz oluruz."

"Bu maça iyi motive olmamız lazım"

Babel, karşılaşmanın seyircisiz oynanacağını hatırlattı.

"Keşke maç seyircili oynansaydı. Rangers taraftarı çok büyük, Galatasaray taraftarı gibi. Yine de bizim bu maça iyi motive olmamız lazım."

"Arda, çok tecrübeli bir futbolcu"

Ryan Babel, sol kanatta Arda Turan ile yaşayacağı forma rekabetiyle ilgili olarak da "Bu sezon çok uzun olacak. Herkesin hazır olması lazım. Arda, çok tecrübeli bir futbolcu. Onunla oynadığım için çok mutluyum. Farklı pozisyonlarda da oynayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.