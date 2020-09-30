Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen birçok spor organizasyonu 2021 yılında sporseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Tenis dünyasının en önemli Grand Slam turnuvalarından Wimbledon da bunlardan birisi.

İngiliz basını, organizasyonun önümüzdeki yıl seyircisiz olsa bile gerçekleştirileceğini yazdı.

Ada'nın usta tenisçilerinden Andy Murray de 2 kez şampiyonluk yaşadığı Wimbledon'ın geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Seyircisiz de olsa bu büyük organizasyonun yapılabileceğini savunan 33 yaşındaki raket, ''Salgın sürecinde başarılı turnuvalar gerçekleştirildi; ancak ne karar verileceğini göreceğiz'' dedi.

Tenis dünyasının en görkemli organizasyonları arasında yer alan Wimbledon Tenis Turnuvası, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında yapılamamıştı.

Dev organizasyon, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez iptal edilmişti.

