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Spor
AA 13.09.2023 14:20

Rus ve İsveçli boksörler Antalya'da unvan için ringe çıkacak

Rus boksör Murat Gassiev ile İsveçli Otto Wallin, 30 Eylül Cumartesi günü Antalya'da mücadele edecek.

Rus ve İsveçli boksörler Antalya'da unvan için ringe çıkacak
[Getty]

Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de gerçekleşecek müsabakada Rus boksör Gassiev, ağır sıklette İsveçli Wallin'e karşı Dünya Boks Birliği Kıta Şampiyonluğu (WBA-Continental) unvanını savunacak.

Bu müsabaka, "Liga Stavok Uluslararası Boks Birliği (IBA) Şampiyonlar Gecesi"nin 10 rauntluk ana karşılaşması olacak.

Eski IBF ve WBA yarı ağır (kruvazör) sıklet şampiyonu Gassiev, bu unvanı 2020'den bu yana dört kez nakavtla kazanmıştı. Gassiev, Ermenistan'ın Erivan kentindeki son karşılaşmasında, ABD'li namağlup boksör Mike Balogun'u ikinci rauntta nakavt etti.

Murat Gassiev, kazandığı bu maçın ardından WBA Kıtalararası Şampiyon unvanını elde etti.

IBA'nın desteğiyle yapılacak Gassiev-Wallin mücadelesi, 30 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

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