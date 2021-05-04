İtalya Serie A ekiplerinden Roma, teknik direktör Paulo Fonseca'nın sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından yeni teknik direktörünü buldu.

İtalyan ekibi, resmi internet sitesinden paylaştığı açıklamayla deneyimli teknik adam Jose Mourinho ile 30 Haziran 2024 yılına kadar geçerli 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

"Gelecek sezona başlamak için sabırsızlanıyorum"

Portekizli teknik adam yeni göreviyle ilgili Roma kulübünün resmi internet sitesine açıklama yaptı.

Bu göreve kendisini layık gördüğü için yönetime teşekkür eden Portekizli çalıştırıcı, "Kulübün sahipleri ile görüştükten sonra bu kulübün hırsının ne kadar büyük olduğunu anladım. Bu istek beni her zaman motive etti. Birlikte yeni bir yol inşa etmek istiyoruz. Roma hayranlarının inanılmaz tutkusu beni bu göreve ikna etti. Gelecek sezona başlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.