Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Arsenal zaferi sonrası açıklamalarda bulundu. Londra deplasmanında zaferi getiren golün asistini yapan Cengiz Ünder, hocası Rodgers'tan tam not aldı.

Leicester, 80. dakikada Vardy'nin attığı golle galibiyete uzanırken, oyuna 75. dakikada dahil olan Cengiz'in asisti takımına zaferi getirdi.

"Golümüz maçtaki en kaliteli anlardan biriydi" diyen Rodgers, "Youri'nin pasına Cengiz çok iyi hareketlendi" ifadesini kullandı.

"Cengiz'in topu kontrol edişi ve öne doğru sürüşü muhteşemdi" vurgusunu da yapan İngiliz çalıştırıcı, "O çok kaliteli bir oyuncu ama daha fit olması lazım. O da bunu biliyor" dedi.

Premier Lig'de 6 hafta geride kalırken, 4. sırada yer alan Leicester, bir sonraki maçında ligin flaş ekibi Leeds United'la karşılaşacak.