İtalya futbolunda gündem yeniden koronavirüs. Ülkede vaka sayıları artış gösterdi ve spor müsabakalarında tedbirler arttı.

Virüsün artış göstermesiyle birlikte hükümet en az 1 ay geçerli olmak üzere yeni önlemler aldı. Bu tedbirler kapsamında ise stadyumlara seyirci girişine yeniden yasak geldi.

Yasakların aynı zamanda tüm spor branşları için de geçerli olduğu belirtildi. Hastalığın daha az olduğu dönemde İtalya'da stadyumlara bin kişiyi geçmemek kaydıyla seyirci giriş yapabiliyordu.

Spor müsabakalarında alınan bu acil kararın en önemli nedeni ise İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısının 20 bine ulaşması olarak gösteriliyor.