FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Rusya'nın Krasnodar ile İngiltere'nin Chelsea takımları arasında 28 Ekim Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Krasnodar şehrindeki Krasnodar Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada İtalyan Massimiliano Irrati VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

Sevilla-Rennes maçı Cüneyt Çakır'ın

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda İspanya'nın Sevilla ile Fransa'nın Rennes takımları arasında 28 Ekim 2020 Çarşamba günü oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Sevilla şehrindeki Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

Mücadelede Szymon Marciniak VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.

UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev

FIFA kokartlı hakemimiz Melis Özçiğdem, Romanya ile İsviçre takımları arasında 27 Ekim 2020 Salı günü oynanacak UEFA Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası H grubu müsabakasını yönetecek.

Romanya'nın Mogosoaia şehrindeki Football Centre FRF Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayacak müsabakada, Özçiğdem'in yardımcılıklarını Deybet Gök ve Sedef Aktan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cansu Tiryaki olacak.