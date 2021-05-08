Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 15:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Rizespor Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 40. haftasında bugün sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligdeki son maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenen yeşil-mavililer, 45 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor, 4-1 kazanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Çaykur Rizespor Yeni Malatyaspor Süper Lig
Son Haberler
- 15:32
- 15:10
- 15:26
- 14:57
- 15:04
Sıradaki Haber
Erzurumspor'un konuğu Kasımpaşa
Yükleniyor lütfen bekleyiniz