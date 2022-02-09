Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, transferin son gününde yürütülen çalışmalar sonucu tecrübeli santrfor kadroya katıldı.

"İstanbul'da Kulüp Başkan Yardımcısı Selim Selimoğlu ile bir araya gelen yıldız futbolcu, kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına Çaykur Rizespor'umuza bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Papiss Demba Cisse'ye kulübümüze 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz."