Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rizespor Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Papiss Cisse ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, transferin son gününde yürütülen çalışmalar sonucu tecrübeli santrfor kadroya katıldı.
"İstanbul'da Kulüp Başkan Yardımcısı Selim Selimoğlu ile bir araya gelen yıldız futbolcu, kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına Çaykur Rizespor'umuza bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Papiss Demba Cisse'ye kulübümüze 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz."
Çaykur Rizespor’umuz tecrübeli santrafor Papiss Demba Cissé'yi renklerine bağladı.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 8, 2022
Yıldız futbolcu, kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllığına Çaykur Rizespor’umuza bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
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Etiketler: Çaykur Rizespor Transfer Haberleri
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