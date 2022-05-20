Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün internet sitesine final maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, Yukatel Kayserispor ile yarın ligde olmak üzere üst üste 2 maça çıkacaklarına dikkat çekti.

"Maça tam kadro çıkmayacağız. Korumamız gereken arkadaşlarımız var, maç oynayıp dinlenmesi gereken arkadaşlarımız var. Aklımız kupa maçında ama evimizde oynayacağımız lig maçını kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız."

[Fotoğraf: AA]

"Taraftar benim için birinci adamdır"

Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası final maçına biletini alan taraftarların Sivas Belediyesince maça götürüleceğini aktardı.

"İlimizden ayrılan Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Aytemiz Alanyaspor maçında mükemmel bir taraftar sağladılar. İstanbul'da Sivaslı çok, onların da desteği bizim için çok çok önemli. Belediye başkanımızın da verdiği destek çok güzel. Konvoy halinde maça gitmek harika bir şey olacak. Sivas için tarihi bir gün, tarihi maçı hep birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Taraftar benim için her zaman birinci adamdır."

Çalımbay eğitime başladığı ilkokuldaki öğrencilerle buluştu

Okul bahçesinde öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Rıza Çalımbay, daha sonra tezahüratlar eşliğinde konferans salonuna geçti. Öğrenciler, burada da ellerindeki Sivasspor yazılı pankartlar ve kırmızı-beyaz flamalarla Çalımbay'a sevgi gösterisinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Çalımbay, yaptığı konuşmada, yıllar önce eğitime başladığı Danişment İlkokulu'nda bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Çalımbay, yeni sezon için transfer yapılıp yapılmayacağı sorusunu yanıtladı.

"Ben 3 senedir Sivasspor'da görev yapıyorum. Ekibimizle beraber ne hedef koyduysak hepsini gerçekleştirdik. Takımı 2 senedir Avrupa'ya götürüyoruz. Gerçekten Avrupa'da güzel işler de yaptık. Şu anda hedefimiz ne transfer ne de başka bir şey. Tek düşüncemiz Ziraat Türkiye Kupası'nı Sivas'a getirmek."

Çalımbay, Sivasspor'un kupa tarihinde final dahi oynamadığına dikkat çekti.

"Finale kadar geldik, kupayı almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kupaya tahmini 133 takım katılıyor ve bunların içinden 2 Anadolu takımı finale kaldı. Bu da çok büyük bir başarı. Kupayı da alırsak çok daha güzel olacak."

[Fotoğraf: AA]

Çalımbay, takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruya da cevap verdi.

"Gittiğim her kulüpte mukavelemi bir yıllık yapıyorum. Ayrıca hep hedefi olan kulüplerde çalıştım. Hedef varsa yine ona göre yönetimle oturup, konuşacağız. Yeni sezonda transfere de ihtiyacımız olacak. Onları da yapabilirsek tabii ki de oturup görüşeceğiz. Lig bitmeden hiçbir zaman sözleşmeyle ilgili konuşmuyorum ama önceliğim Sivasspor."

Çalımbay, futbol hayatına Beşiktaş altyapısında başladığını ve 20 yıl siyah-beyazlı takımın formasını giydikten sonra futbolu 33 yaşında bıraktığını anlattı.

"Başka hiçbir kulüpte oynamadım. Beşiktaş'ın tarihinde en çok futbol oynayan ben oldum. Yıllarca kaptanlık yaptım, 6 şampiyonluk yaşadım. Milli takımda da oynadım ve kaptanlık yaptım. Okul her zaman aklımdaydı ama benim en çok düşündüğüm şey futboldu. Burada yıllar önce okurken de bahçesinde çok top oynadık. Danişment İlkokulu benim için çok önemli. Yıllar geçmesine rağmen ilkokul öğretmenimin ismini hiç unutmadım. Sizleri böyle coşkulu görünce de çok mutlu oldum."