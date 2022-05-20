Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kadrosu belli oldu
[Fotoğraf: Arşiv]
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.
Galatasaray, bu akşam oynanacak Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi için Antalya'ya gidiyor.
Sarı-kırmızılı takımın maç kadrosunda Inaki Pena, Omar Elabdellaoui, Alpaslan Öztürk, Emre Kılınç, Arda Turan, Olimpiu Morutan ve Sofiane Feghouli bulunmuyor.
Galatasaray'ın kadrosunda yer alan futbolcular ise şunlar:
Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Patrick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey.
Etiketler: Galatasaray Antalyaspor Süper Lig
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