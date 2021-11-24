Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rıdvan Yılmaz Ajax maçında yok
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Ylımaz, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle bu akşam oynanacak Ajax maçı kadrosundan çıkarıldı.
Siyah-beyazlı kulüp genç oyuncunun sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmede bulundu.
"Futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle sağlık ekibimiz tarafından yapılan risk analizinde yüksek riskli olarak değerlendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak Ajax maçı kadrosundan çıkarılmıştır."
Rıdvan Yılmaz’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/HKkPsAHAuD— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 24, 2021
Etiketler: Beşiktaş Avrupa Kupaları Şampiyonlar Ligi
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