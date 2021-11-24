Siyah-beyazlı kulüp genç oyuncunun sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

"Futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle sağlık ekibimiz tarafından yapılan risk analizinde yüksek riskli olarak değerlendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak Ajax maçı kadrosundan çıkarılmıştır."