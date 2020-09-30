Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ricardo Gomes Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Transferi bir tren yolculuğu videosu ile duyurulan Yeşil Burun Adalı forvetin kısa sürede Erzurum'a gelmesi bekleniyor.

Daha önce Nacional, Vitoria Guimaraes ve Partizan'da da oynayan Ricardo Gomes, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah takımında forma giyiyordu.