Real Madrid Vakfı Futbol Okulu, Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'in futbol sahasında düzenlenen törenle beşinci sezon açılışını yaptı. Açılışa, daha önce Real Madrid'de forma giymiş olan ünlü futbolcu Nuri Şahin de katıldı.

Etkinlikte çocuklarla pasta kesen 32 yaşındaki oyuncuya, Real Madrid forması hediye edildi.

Nuri Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çocukların hayatlarına dokunmanın ve eğitimle iyi bir birey haline getirerek örnek sporcular kazandırmanın çok önemli olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Nuri Şahin, oğlunun da futbol okulunda eğitim aldığını belirtti.

"İlk zamanlar futbolla pek arası yoktu ama sevmeye başlıyor. Futbolcu olmasının peşinde değilim. İyi bir evlat, iyi bir insan olsun başka bir şey istemiyorum. Spor yapmasını çok isterim ama özellikle 'futbolcu olsun, bizi kurtarsın' diye düşünmüyorum. Kendisi nasıl mutlu olacaksa o mesleği seçsin."

Nuri Şahin, Real Madrid'in altyapı anlamında örnek kulüplerden biri olduğunu vurguladı. Açılışın ardından bir saat süren idmanda yer alan Nuri Şahin, çocuklara teknik bilgiler verdi.

[Fotoğraf: DHA]

Real Madrid Futbol Okulu Sorumlusu Kadir Furkan İlçi de 6-16 yaş arası çocukların eğitim aldığı kursun bu sezon 12 hafta süreceğini kaydetti.

Kursun profesyonel ve UEFA lisanslı antrenörler tarafından verildiğine dikkati çeken İlçi, "Dışarıdan katılım da mümkün. Bunun için bizimle iletişime geçilmesi yeterli." ifadelerini kullandı.