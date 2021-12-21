Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 22:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Real Madrid'de iki koronavirüs vakası
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'de Isco ve David Alaba, koronavirüse yakalandı.
Son günlerde takımdaki vaka sayıları artış gösteren Real Madrid Kulübü, COVID-19 testi pozitif çıkan futbolculara Isco ve Alaba'nın da eklendiğini duyurdu.
Eflatun-beyazlılarda daha önce Luka Modric, Marcelo, Gareth Bale, Marco Asensio, Rodrygo Goes, Andriy Lunin ve yardımcı antrenör Davide Ancelotti'nin Kovid-19'a yakalandığı açıklanmıştı.
Etiketler: Koronavirüs Real Madrid
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