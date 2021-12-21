Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 21:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'den Berisha açıklaması
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Fenerbahçe Kulübü, oyuncusu Mergim Berisha'nın sağ arka üst adalede zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mergim Berisha’nın ağrı şikayeti sonrası hastanede kontrol amaçlı çekilen MR’ında sağ arka üst adalede grade 2b zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 21, 2021
Oyuncularımızdan Mergim Berisha’nın ağrı şikayeti sonrası @AcibademSaglik Hastanesinde kontrol amaçlı çekilen MR’ında sağ arka üst adalede grade 2b zorlanma tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. pic.twitter.com/HEiWtXnm9w
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