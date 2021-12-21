Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 19:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Napoli futbolcusu Insigne koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'de forma giyen Lorenzo Insigne, koronavirüse yakalandı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah yapılan test sonrası Lorenzo Insigne'nin sonuçlarının pozitif olduğu ortaya çıktı. Oyuncu izolasyon süresini evinde geçirecek." bilgisi verildi.
La squadra, in seguito alle indicazioni della ASL di competenza, ha effettuato un giro di tamponi molecolari i cui esiti verranno resi noti nel tardo pomeriggio.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 21, 2021
Etiketler: Koronavirüs
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