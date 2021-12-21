Kulüpten yapılan açıklamaya göre, test sonucu pozitif çıkan İtalyan oyuncunun karantina süreci devam edecek.

Immobile, 22 Aralık Çarşamba günü Venezia ile oynanacak lig maçında forma giyemeyecek.

İtalya basınında yer alan haberlere göre, geçen hafta katıldığı Noel yemeğinin ardından eşinde koronavirüs tespit edilen İtalyan forvet, temaslı olduğu gerekçesiyle karantinaya alınmış ve takımının Genoa'yı 3-1 yendiği son lig maçında forma giyememişti.

Immobile, bu sezon Lazio formasıyla tüm kulvarlarda 21 maçta 16 gole imza attı.