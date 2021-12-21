Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra İran, Tacikistan ve Fas'tan toplam 62 sporcu katıldı.

Organizasyonun ilk gününde kadınlarda Ceren Reyhan Yıldırım altın madalyanın sahibi olurken, İranlı Ahmadi Atefeh gümüş madalya, Abbasi Forough da bronz madalya kazandı.

Erkeklerde İranlı Saveh Shemshaki Hossein altın madalya kazanırken, milli sporcu Berkin Usta gümüş, İranlı Baha Nima ise bronz madalya elde etti.

İkinci gün müsabakalarda ise kadınlarda Ceren Reyyan Yıldırım altın, Özlem Çarıkçıoğlu gümüş, Sıla Kara ise bronz madalyanın sahibi oldu.