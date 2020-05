Koronavirüs nedeniyle lige ara verilen Premier Lig'de maçların başlaması için önemli bir adım atıldı.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, takımların yarından itibaren küçük gruplar halinde antrenmanlara başlama önerisinin, kulüpler tarafından oy birliğiyle kabul edildiği duyuruldu.

Ligi yeniden başlatabilmek adına ilk adımın atıldığı vurgulanırken, antrenmanların sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek gerçekleştirileceği, temaslı çalışmalara ise henüz izin verilmeyeceği belirtildi.

Premier Lig'de maçların ise ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz bir karar alınmadı.

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilmişti. Ülkede futbol sezonunun devam edip etmeyeceği konusunda karar verilmesi beklenirken, oyuncular bireysel antrenmanlara başlamıştı.

Premier League Shareholders today voted unanimously to return to small group training from Tuesday afternoon – the first step towards restarting the Premier League, when safe to do so



Full statement: https://t.co/8F3qJxZssV pic.twitter.com/nEdWoQ8EGI